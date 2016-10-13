Кевин Стротман: "Судья сказал, что Косьельни точно не играл рукой в штрафной"

Полузащитник сборной Голландии Кевин Стротман признался, что пытался выяснить у арбитра, почему он не назначил пенальти в ворота сборной Франции в матче отборочного турнира ЧМ-2018. Игра завершилась победой французов со счетом 1:0, но голландцы были возмущены тем, что Лоран Косьельни сыграл рукой в своей штрафной в конце первого тайма, а судья Дамир Скомина не назначил пенальти.

– В перерыве я разговаривал с арбитром, – цитирует AFP Стротмана. – Спросил у него, что он думает об игре рукой. Скомина сказал, что четко видел ситуацию, и защитник совершенно точно не касался мяча рукой. И сказал, чтобы мы придерживались честной игры.