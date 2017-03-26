Кевин Де Брейне покинул расположение сборной Бельгии

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брейне покинул расположение национальной команды, сообщает Sky Sports. Хавбек из-за травмы паха пропустил матч отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с Грецией (1:1).

Футболист должен вернуться в расположение клуба. Врачи "горожан" надеются, что 25-летний бельгиец сможет выйти на поле во встрече 30-го тура чемпионата Англии с "Арсеналом".

Ранее сообщалось, что сборная Бельгии в контрольном матче с Россией, который состоится 28 марта в Сочи, не сможет рассчитывать на Де Брейне и полузащитника "Челси" Эдена Азара.