Кержаков и Казаченок провели футбольный урок в петербургской школе

В петербургской школе №622 прошел футбольный урок с участием Владимира Казаченка и Александра Кержакова. Мероприятие организовано в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

Для Кержакова и Казаченка провели экскурсию по школе. Директор Академии "Зенита" пригласил учеников на базу в Удельный парк и в школу петербургского клуба, где во время ЧМ-2018 будут базироваться сборные - участницы ЧМ. Кержаков признался, что восхищен инфраструктурой школы, и рассказал о том, в чем преимущества домашнего ЧМ.

– Как патриот я рад, что чемпионат мира пройдет в нашей стране, – сказал Кержаков школьникам. – Мы все заслужили его. Игры этого турнира – замечательный праздник, за которым следят болельщики со всего мира. Нам повезло, что мы сможем увидеть не только матчи, но и тренировки сборных, которые будут базироваться в нашем городе. (Сергей ЯРЕМЕНКО)