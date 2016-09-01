11:29 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Кержаков и Казаченок провели футбольный урок в петербургской школе

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В петербургской школе №622 прошел футбольный урок с участием Владимира Казаченка и Александра Кержакова. Мероприятие организовано в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

Для Кержакова и Казаченка провели экскурсию по школе. Директор Академии "Зенита" пригласил учеников на базу в Удельный парк и в школу петербургского клуба, где во время ЧМ-2018 будут базироваться сборные - участницы ЧМ. Кержаков признался, что восхищен инфраструктурой школы, и рассказал о том, в чем преимущества домашнего ЧМ.

– Как патриот я рад, что чемпионат мира пройдет в нашей стране, – сказал Кержаков школьникам. – Мы все заслужили его. Игры этого турнира – замечательный праздник, за которым следят болельщики со всего мира. Нам повезло, что мы сможем увидеть не только матчи, но и тренировки сборных, которые будут базироваться в нашем городе. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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