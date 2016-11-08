Кек принес Таити победу над Соломоновыми островами на старте 3-го раунда отбора ЧМ-2018 в Океании

Стартовал 3-й раунд отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Океании. В первой игре Таити победил Соломоновы острова благодаря единственному мячу Таухити Кека. Команды в двух группах проведут двухкруговые турниры, первые места групп встретятся в двухматчевом противостоянии. Победитель сыграет в межконтинентальном раунде плей-офф, дающем путевку в финальную стадию ЧМ-2018.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Океания
3-й раунд
Групповой турнир
Таити - Соломоновы Острова - 1:0 (0:0)
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/ocean/
icezellion
А можно Соломоновы Острова и Таити сразу в Россию без отбора? В группу к нам) Не, я конечно уверен, что наши футболисты выйдут из группы, даже если им попадется Аргентина, Германия и Бразилия одновременно, но подстраховаться было бы не лишним)
10:44
Slim Taller
Уж не потомок этот Кек съеденного Кука?!
10:19