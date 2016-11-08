Кек принес Таити победу над Соломоновыми островами на старте 3-го раунда отбора ЧМ-2018 в Океании

Стартовал 3-й раунд отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Океании. В первой игре Таити победил Соломоновы острова благодаря единственному мячу Таухити Кека. Команды в двух группах проведут двухкруговые турниры, первые места групп встретятся в двухматчевом противостоянии. Победитель сыграет в межконтинентальном раунде плей-офф, дающем путевку в финальную стадию ЧМ-2018.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Океания

3-й раунд

Групповой турнир

Таити - Соломоновы Острова - 1:0 (0:0)