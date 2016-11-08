10:08 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Кек принес Таити победу над Соломоновыми островами на старте 3-го раунда отбора ЧМ-2018 в Океании

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Стартовал 3-й раунд отборочного турнира чемпионата мира-2018 в Океании. В первой игре Таити победил Соломоновы острова благодаря единственному мячу Таухити Кека. Команды в двух группах проведут двухкруговые турниры, первые места групп встретятся в двухматчевом противостоянии. Победитель сыграет в межконтинентальном раунде плей-офф, дающем путевку в финальную стадию ЧМ-2018.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Океания

3-й раунд

Групповой турнир

Таити - Соломоновы Острова - 1:0 (0:0)

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/ocean/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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icezellion

А можно Соломоновы Острова и Таити сразу в Россию без отбора? В группу к нам) Не, я конечно уверен, что наши футболисты выйдут из группы, даже если им попадется Аргентина, Германия и Бразилия одновременно, но подстраховаться было бы не лишним)

10:44

Slim Taller

Уж не потомок этот Кек съеденного Кука?!

10:19

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