Казань примет форум для детей с синдромом Дауна

Казань с 26 по 28 июня примет форум для детей с синдромом Дауна в рамках программы ФИФА "Футбол во имя надежды", сообщает пресс-служба организации.

Форум организован благотворительным фондом Downside Up совместно с Российским государственным социальным университетом, которые объединились, чтобы привлечь детей с синдромом Дауна к занятиям спортом.

ФИФА запустила программу "Футбол во имя надежды" в 2005 году. Сейчас это одна из самых глобальных программ организации, которая оказывает финансовую, материальную и информационную поддержку некоммерческим организациям, взявшим игру в футбол за основу своих социальных проектов. За первые 10 лет существования этой программы ФИФА с ее помощью поддержала и профинансировала 450 социальных проектов в 78 странах. Со временем программа также стала платформой для обмена передовым опытом в сфере социального развития через футбол.