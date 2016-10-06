Каспер Шмейхель: "Хочу стать участником крупного международного турнира, а не следить за ним по телевизору"

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель перед матчем отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Польши отметил, что его команда нацелена только на победу. Голкипер подчеркнул, что больше не хочет пропускать крупных международных турниров, как это было с Euro-2016.

- Для меня не имеет значения, против кого играть, - цитирует пресс-служба УЕФА Шмейхеля. - Я всегда одинаково сосредоточен и одинаково заряжен. Я не думаю о Левандовски, меня волнует только то, что нашей сборной предстоит очень важная игра.

Перед каждым поединком мы нацеливаемся только на победу. Армению мы обыграли всего лишь со счетом 1:0, но в этом огромная заслуга их вратаря, который, наверное, выдал лучший матч в жизни. По ударам было 24:1 в нашу пользу, и команда выглядела здорово.

Дания должна выходить в финальную стадию - нас не было там уже довольно давно. Мы пропустили Euro и пропустили чемпионат мира. Прошлым летом я сидел дома и каждый вечер смотрел Еuro, на котором нас не было. Это болезненные ощущения, повторения которых я очень не хочу.