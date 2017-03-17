Касильяс вновь не вызван в сборную Испании

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги огласил заявку команды на игру отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Израиля и товарищеский матч против Франции. В списке футболистов не оказалось вратаря "Порту" Икера Касильяса, пропустившего наименьшее количество голов среди всех вратарей топ-чемпионатов Европы.

Вратари: Давид де Хеа ("Манчестер Юнайтед", Англия), Пепе Рейна ("Наполи", Италия), Серхио Рико ("Севилья").

Защитники: Серхио Рамос, Начо, Даниэль Карвахаль (все – "Реал"), Сесар Аспиликуэта ("Челси", Англия), Начо Монреаль ("Арсенал", Англия), Жорди Альба, Жерар Пике (оба – "Барселона"), Хави Мартинес ("Бавария", Германия);

Полузащитники: Андрес Иньеста, Серхио Бускетс ("Барселона"), Андер Эррера ("Манчестер Юнайтед", Англия), Коке ("Атлетико"), Иско ("Реал"), Тиагу Алькантара ("Бавария", Германия), Давид Сильва ("Манчестер Сити", Англия), Асьер Ильярраменди ("Реал Сосьедад").

Нападающие: Альваро Мората ("Реал"), Витоло ("Севилья"), Педро, Диегу Коста (оба – "Челси", Англия), Яго Аспас ("Сельта"), Жерар Деулофеу ("Милан", Италия).