Карякин стал послом чемпионата мира-2018

Российский гонщик Сергей Карякин в своем "Инстаграме" сообщил, что стал послом чемпионата мира-2018 от Екатеринбурга, который примет матчи турнира. Международный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России на 12 стадионах.
– С сегодняшнего дня я стал послом Екатеринбурга, города-организатора чемпионата мира по футболу ФИФА-2018, – написал Карякин. – Большая честь для меня, и я буду рад максимально поддержать родной город в этом спортивном событии.
С сегодняшнего дня я стал послом Екатеринбурга, города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Большая честь для меня, и я буду рад максимально поддержать родной город в этом спортивном событии. Уже в это воскресенье, 16 апреля, на стадионе "СКБ-Банк Арена" (ул. Фестивальная, 8), приму участие в открытии матча между нашим ФК "Урал" и ФК "Томь". Матч начнется в 17:00, а в 16:10 у стойки города-организатора (площадка между секциями B и C) проведу автограф сессию с волонтёрами и болельщиками. Непосредственно перед началом матча символично ударю по мячу и посмотрю саму игру. Буду рад всех видеть на матче! #snagracing, #сергейкарякин, #sergeykaryakin, #fifa, #футбол, #екатеринбург
shpasic
чемпион по блицу станет послом Симферополя.
19:26
баламошка
Чемпион мира по блицу - красава!
19:24