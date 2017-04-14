Карякин стал послом чемпионата мира-2018

Российский гонщик Сергей Карякин в своем "Инстаграме" сообщил, что стал послом чемпионата мира-2018 от Екатеринбурга, который примет матчи турнира. Международный турнир пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России на 12 стадионах.

– С сегодняшнего дня я стал послом Екатеринбурга, города-организатора чемпионата мира по футболу ФИФА-2018, – написал Карякин. – Большая честь для меня, и я буду рад максимально поддержать родной город в этом спортивном событии.