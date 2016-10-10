21:38 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Карло Тавеккьо: "Исключить из сборной Пелле было необходимо"

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Президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккьо выразил уверенность, что тренеры сборной правильно поступили, исключив из состава Грациано Пелле. Футболист в матче квалификации ЧМ-2018 с Испанией (1:1) после замены отказался пожимать руку главному тренеру Джампьетро Вентуре и бросил в его адрес несколько резких слов.

- Исключение из состава Пелле носит временный характер, но было продуманным и болезненным, - цитирует Football Italia Тавеккьо. - Его поступок был показан по всему миру, и все его услышали слова. На мой взгляд, невозможно было поступить иначе. 

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