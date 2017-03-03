Карлес Пуйоль: "Стадион в Санкт-Петербурге впечатляет"

Бывший защитник "Барселоны" и сборной Испании Карлес Пуйоль поделился впечатлениями от визита в Россию в преддверии Кубка конфедераций и ЧМ-2018. Чемпион мира-2010 27 и 28 февраля навестил Санкт-Петербург и Москву, посетил стадион "Крестовский" и прокатился в столичном метро.

– Это был запоминающийся визит. В Санкт-Петербурге я побывал на стадионе, и могу сказать, что он выглядит готовым принять матчи топ-уровня, - цитирует официальный сайт ФИФА Пуйоля. - Он действительно впечатляет. В Москве я встретился с волонтерами и побывал в знаменитом на весь мир метро. В обоих городах я чувствовал нарастающее предвкушение, чувствовал, что в России действительно очень ждут турнир. И видно, что Россия очень хочет провести и Кубок конфедераций, и чемпионат мира на самом высоком уровне.

– Что вас больше всего удивило?

– Интересно было увидеть, как глубоко под землей находится московское метро. Поразило, что оно очень чистое. Оно не похоже на другие подземки. Я не успел увидеть многого в Санкт-Петербурге, но мне действительно понравилось там, и теперь я хочу приехать туда снова и насладиться красивыми видами этого города.

– Вы поддерживаете волонтерскую кампанию в России с момента ее запуска в июне прошлого года. Кажется, что вы по-особому относитесь к волонтерам.

– Действительно, мне очень приятно было встретиться с российскими волонтерами как в прошлом июне, так и в этот раз. Тот факт, что более 176 тысяч человек подали заявку, чтобы стать волонтерами, говорит о большом интересе к турнирам в России. Не сомневаюсь, что они внесут большой вклад в успешный турнир. Ведь именно волонтеры играют ключевую роль в организации больших спортивных мероприятий. Без них проведение таких турниров просто невозможно.