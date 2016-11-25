Каркас крыши стадиона в Нижнем Новгороде готов на треть

Строители стадиона ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде на треть собрали каркас крыши, сообщает vremyan.ru. На данный момент смонтировано 3500 тонн металлоконструкций. Закончить сборку каркаса и установить на него кровлю планируется в течение 2017 года.

Кроме того, завершается строительство 17 из 18 входных групп, через которые зрители будут попадать на арену. В ближайшее время начнется отделка помещений. В строительстве стадиона задействовано более тысячи человек.

Стадион в Нижнем Новгороде должен быть готов к концу 2017 года, на нем пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встреча 1/8 финала и четвертьфинал.