21:51 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Каркас крыши стадиона в Нижнем Новгороде готов на треть

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Строители стадиона ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде на треть собрали каркас крыши, сообщает vremyan.ru. На данный момент смонтировано 3500 тонн металлоконструкций. Закончить сборку каркаса и установить на него кровлю планируется в течение 2017 года. 

Кроме того, завершается строительство 17 из 18 входных групп, через которые зрители будут попадать на арену. В ближайшее время начнется отделка помещений. В строительстве стадиона задействовано более тысячи человек.

Стадион в Нижнем Новгороде должен быть готов к концу 2017 года, на нем пройдут четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встреча 1/8 финала и четвертьфинал.

Дополнительная информация

http://www.vremyan.ru/news/tret_karkasa_kryshi_stadiona_k_chm-2018_sobrali_na_strelke_v_nizhnem_novgorode.html

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