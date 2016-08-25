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Кариока из-за травмы может пропустить матчи сборной Бразилии

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2009 год. Рафаэл КАРИОКА и Валерий КАРПИН.Валерий Карпин: "Совершенно не удивлен вызовом Кариоки в сборную Бразилии. Наконец-то признали его талант"

Экс-полузащитник "Спартака" Рафаэл Кариока может пропустить матчи сборной Бразилии из-за травмы лодыжки, которую футболист получил в матче Кубка страны, информирует GloboEsporte. Хавбек "Атлетику Минейру" был заменен во втором тайме игры против клуба "Понти-Прета" из-за повреждения.

Врач команды Родригу Ласмар, также работающий и в национальной команде, выразил озабоченность состоянием футболиста: "Речь не только об играх за клуб, но и о сборной. Будем ждать результатов тестов".

Сам Кариока также понимает, что, скорее всего, "пентакампеонам" помочь не сможет: "Мне жаль, что так вышло. Если бы я мог, то продолжил играть. Сейчас лодыжка болит не так сильно, но нужно дождаться результатов обследования".

Напомним, что новый главный тренер сборной Бразилии Тите вызвал Кариоку на игры против Эквадора (1 сентября) и Колумбии (7 сентября).

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