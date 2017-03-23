Карим Бензема: "Я зол и хочу получить разъяснения, почему меня не вызвали в сборную"

Нападающий "Реала" Карим Бензема выразил недовольство тем, что он вновь был не вызван в сборную Франции. Ранее сообщалось, что 78 процентов болельщиков национальной команды высказались против возвращения в сборную форварда "Реала", который из-за скандала с шантажом Матье Вальбуэна не играет за "трехцветных" с октября 2015 года. 19 процентов проголосовали за возвращение и 3 процента воздержались.

– Я очень зол, – сказал для RMC Бензема. – Считаю, что это несправедливо, у меня нет объяснения происходящему. Я – человек, и я хотел бы получить разъяснения. И я еще раз могу заявить, что в истории с Матье я совершенно невиновен. Тем более, вызовы в сборную мне не приходили полтора года. Так что свое наказание я отбыл.

Тяжело выступать за большой клуб, но не быть игроком сборной. Мне нравится выступать за национальную команду. Если люди думают, что моя надежда вернуться в сборную умерла, – они ошибаются.