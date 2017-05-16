Карим Бензема: "Слова Вальбуэна – нонсенс!"

Нападающий "Реала" Карим Бензема подчеркнул, что не понимает отношения к себе со стороны главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. Ранее сообщалось, что 78 процентов болельщиков национальной команды высказались против возвращения в сборную форварда, который из-за скандала с шантажом Матье Вальбуэна не играет за "трехцветных" с октября 2015 года. 19 процентов проголосовали за возвращение и 3 процента воздержались.

– Я не понимаю Дешама, в его объяснениях отсутствует логика, – цитирует L'Equipe Бензема. – Я бы мог давно просто оставить эту тему и двигаться дальше, но не в моем характере сдаваться. То, что говорит Вальбуэна – тоже нонсенс! Ложь вокруг всей этой истории сводит меня с ума.