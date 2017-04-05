Капитан сборной Эквадора рассчитывает попасть на ЧМ-2018

Капитан сборной Эквадора Вальтер Айови выразил надежду, что эквадорцы попадут на ЧМ-2018. Команда одержала четыре победы в четырех стартовых матчах квалификации, но затем набрала лишь 8 очков в десяти играх и в таблице отборочного турнира идет пятой.

- Да, действительно, мы попали в тяжелое положение, – цитирует официальный сайт ФИФА Айови.– Ситуация тревожная, но мы знаем, что по-прежнему сохраняем реальные шансы попасть на мундиаль. Нам придется выкладываться без остатка в каждом матче, но мы добьемся своего.

- Как так получилось, что, блестяще стартовав, сборная Эквадора так сдала впоследствии?

- Мы позволили себе некоторую расслабленность, причем и в атаке, и в обороне, что, как показали дальнейшие события, дорого нам обошлось. Соперники были не лучше нас, но точнее в завершении атак. Мы больше атаковали, но нашим действиям не хватало эффективности. Раньше мы, возможно, создавали меньше голевых моментов, но лучше их использовали. То же и в защите: нас наказывали голом чуть ли не за каждую ошибку. Это воодушевляло соперников, и в итоге матчи заканчивались не в нашу пользу.