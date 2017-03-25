Кантона заступился за Бензема

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Эрик Кантона выразил непонимание в связи с отсутствием в заявке национальной команды форварда "Реала" Карима Бензема. Ранее сообщалось, что 78 процентов болельщиков сборной высказались против возвращения в команду футболиста мадридцев, который из-за скандала с шантажом Матье Вальбуэна не играет за "трехцветных" с октября 2015 года. 19 процентов проголосовали за возвращение и 3 процента воздержались.

– Франция – очень странная страна, – сказал для Eurosport Кантона. – Если вас в чем-то обвинили, то вас отстраняют от сборной на неопределенный срок, но в аналогичной ситуации другие люди все равно баллотируются на пост президента.

Один политик как-то и вовсе предложил отменять матчи, если перед ними проявляется неуважение к национальному гимну. Тогда я предлагаю отменить выборы, если кандидаты не уважают мораль и этику.