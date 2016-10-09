Камил Гросицки: "Сборная Польши рассчитывает на Милика"

Полузащитник сборной Польши Камил Гросицки поддержал нападающего Аркадиуша Милика, который получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира с Данией (3:2). Предполагалось, что форвард пропустит несколько месяцев из-за повреждения крестообразных связок колена.

- Брат, мы с тобой, - написал Гросицки на своей странице в твиттере. - Все будет хорошо! Мы рассчитываем на тебя.