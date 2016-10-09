15:05 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Камил Гросицки: "Сборная Польши рассчитывает на Милика"

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Полузащитник сборной Польши Камил Гросицки поддержал нападающего Аркадиуша Милика, который получил травму в матче отборочного турнира чемпионата мира с Данией (3:2). Предполагалось, что форвард пропустит несколько месяцев из-за повреждения крестообразных связок колена.

- Брат, мы с тобой, - написал Гросицки на своей странице в твиттере. - Все будет хорошо! Мы рассчитываем на тебя.

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