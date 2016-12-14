"КАМАЗы"-беспилотники будут действовать на ЧМ-2018

На чемпионате мира-2018 будут использовать беспилотные автомобили производства ПАО "КАМАЗ", сообщает kazanfirst.ru. На первоначальном этапе они будут действовать на закрытых пространствах.

– Еще один наш проект – "Шаттл", который на первоначальном этапе будет работать в закрытых пространствах, – пояснил директор по развитию "КАМАЗа" Ирек Гумеров. – Мы хотим, чтобы он использовался на будущем чемпионате мира по футболу в 2018 году. Сейчас мы вплотную работаем с Росавтодором.

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.