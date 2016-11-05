Калининградский аэропорт к ЧМ-2018 будет достраивать новый подрядчик

Строительная группа "Стройновация" не будет завершать реконструкцию калининградского аэропорта "Храброво" к чемпионату мира-2018. Раньше сообщалось, что строители отстают по срокам почти на десять месяцев.

- С ними контракт расторгнут, - цитирует ТАСС главу "Росавиации" Александра Нерадько. - Теперь доступ на стройплощадку у них ограничен. Они там завершают какие-то работы, но с ними контракт расторгнут. Будет новый подрядчик.

Самое главное, что никаких угроз авиатранспортного обеспечения к проведению ЧМ-2018 в Калининграде мы не видим, все будет сделано хорошо.