16:21 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Калининградский аэропорт к ЧМ-2018 будет достраивать новый подрядчик

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Строительная группа "Стройновация" не будет завершать реконструкцию калининградского аэропорта "Храброво" к чемпионату мира-2018. Раньше сообщалось, что строители отстают по срокам почти на десять месяцев.

- С ними контракт расторгнут, - цитирует ТАСС главу "Росавиации" Александра Нерадько. - Теперь доступ на стройплощадку у них ограничен. Они там завершают какие-то работы, но с ними контракт расторгнут. Будет новый подрядчик.

Самое главное, что никаких угроз авиатранспортного обеспечения к проведению ЧМ-2018 в Калининграде мы не видим, все будет сделано хорошо.

Дополнительная информация

http://tass.ru/ekonomika/3760554

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