17:02 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Как выглядят "Лужники" прямо сейчас

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Официальный "Твиттер" чемпионата мира-2018 в России опубликовал фотографию стадиона "Лужники" после реконструкции. На фотографии продемонстрирован новый газон арены, а также достроенные трибуны.

Напомним, что на "Лужниках" состоится финальный матч международного турнира, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Братчанин

Может, проще было написать, что пройдёт финал чемпионата мира?

17:39

shpasic

xD

17:30

Kapral1980

А то что беговых дорожек нет, не заметил, умник?

17:28

shpasic

всего за пять лет реконструкцию сделали? быстро они 100 тысяч кресел поменяли)

17:21