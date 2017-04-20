Как выглядят "Лужники" прямо сейчас

Официальный "Твиттер" чемпионата мира-2018 в России опубликовал фотографию стадиона "Лужники" после реконструкции. На фотографии продемонстрирован новый газон арены, а также достроенные трибуны.
Напомним, что на "Лужниках" состоится финальный матч международного турнира, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Газон в Лужниках прямо сейчас 🇷🇺😀📸 #ЧМ2018 pic.twitter.com/yRRDq5lEwC– Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 20 апреля 2017 г.
Братчанин
Может, проще было написать, что пройдёт финал чемпионата мира?
17:39
shpasic
xD
17:30
Kapral1980
А то что беговых дорожек нет, не заметил, умник?
17:28
shpasic
всего за пять лет реконструкцию сделали? быстро они 100 тысяч кресел поменяли)
17:21