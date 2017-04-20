Как выглядят "Лужники" прямо сейчас

Официальный "Твиттер" чемпионата мира-2018 в России опубликовал фотографию стадиона "Лужники" после реконструкции. На фотографии продемонстрирован новый газон арены, а также достроенные трибуны.

Напомним, что на "Лужниках" состоится финальный матч международного турнира, который пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.