14:13 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

К сборным Англии и Шотландии могут быть применены самые серьезные санкции

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Генеральный секретарь ФИФА Фатима Самура заявила, что Международная федерация футбольных ассоциаций может применить серьезные меры наказания к сборным Англии и Шотландии, если соперники нарушат запрет и выйдут на отборочный матч чемпионата мира-2018 с изображением красных маков на траурных повязках. Ранее на официальных сайтах Футбольной ассоциации (FA) и Федерации футбола Шотландии появилась информация о том, что игроки обеих команд, несмотря на запрет ФИФА, намерены почтить память погибших в Первой мировой войне.

– Правила должны быть одинаковыми для всех 211 ассоциаций ФИФА, – приводит BBC слова Самуры. – Великобритания – не единственная страна, которая пострадала в результате войн. Почему мы должны делать исключение для одной страны и не делать его для других? Все должны придерживаться соответствующих правил и быть готовыми к самым серьезным санкциям.

Напомним, что красный мак является символом памяти жертв военных конфликтов.
 

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