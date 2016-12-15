К ЧМ-2018 в Москве откроют около 10 плавучих гостиниц

В акватории Москвы-реки к чемпионату мира-2018 появятся около 10 плавучих гостиниц, сообщает официальный сайт столичной мэрии со ссылкой на главного госинспектора по маломерным судам Владимира Волкова. Также он подчеркнул, что на время турнира планируется усилить контроль за судоходством по реке.

- В связи с большим притоком иностранных туристов в акватории Москвы-реки может появиться до десяти временных плавучих гостиниц на базе речных кораблей, - подчеркнул Волков. - В связи с большим наплывом гостей на воде будет дежурить новое многоцелевое патрульно-спасательное судно. Его длина составит 15 метров, оно будет оснащено системами связи, различными средствами спасения, беспилотными летательными аппаратами, камерами видеонаблюдения.

Также мы планируем усилить контроль за судами, курсирующими по акватории Москвы-реки. Прорабатывается вопрос о внедрении новых интеллектуальных современных систем видеонаблюдения.