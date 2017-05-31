К ЧМ-2018 в Екатеринбурге появятся футбольные транспортные карты

В Екатеринбурге к чемпионату мира-2018 выпустят транспортные карты с символикой чемпионата мира-2018, сообщает znak.com. Согласно порталу госзакупок, на данные цели будет потрачено 167 тысяч рублей.

Карта преполагает несколько категорий пользователей, под каждую из которых предусмотрен оригинальный дизайн и электронная персонализация. В общей сложности появятся 2700 таких карт.

Екатеринбург примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018.