09:32 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

К ЧМ-2018 ЦБ РФ выпустит пластиковую банкноту

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Банк России планирует выпустить пластиковую банкноту, посвященную чемпионату мира-2018, сообщает "Интерфакс". В обращение она выйдет в первом квартале 2018 годв.

- То, что памятная банкнота, посвященная чемпионату мира по футболу, будет пластиковой, - это 100 процентов, - сказал первый заместитель председателя Банка России Георгий Лунтковский. - Она будет и на ощупь иная, и по качеству материала другая. Что из этого выйдет, посмотрим. Дело в том, что "Гознак" впервые сталкивается с такой технологией. Мы не торопимся активно внедрять новые технологии. 

Говоря о материале новой банкноты, он привел в пример купюру в 50 швейцарских франков, состоящую из трех слоев - двух бумажных и пластикового слоя между ними.

- Возможно, и мы подобную банкноту сделаем. Нужно понимать, что все эти эксперименты могут привести к некоторому удорожанию изготовления банкнот, - пояснил Лунтковский. - Я не вижу, что пластик - это панацея от всех проблем. Мы не знаем, как поведет себя пластик в наших условиях, как они будут мороз выдерживать, как они будут стирку в брюках выдерживать, как краска на них будет держаться. Мы это делаем для того, чтобы посмотреть, как эти банкноты будут себя вести в обращении.

Дополнительная информация

http://www.interfax.ru/russia/549844

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