"Известия": "Ростов Арена" будет сдана раньше срока

В Ростове-на-Дону завершается строительство нового футбольного стадиона к чемпионату мира 2018 года. По информации "Известий", темпы работ превосходят ожидания оргкомитета "Россия-2018": велика вероятность, что "Ростов Арена" будет сдана в эксплуатацию раньше намеченного срока – уже в октябре-ноябре нынешнего года. Изначально объект планировалось сдать в декабре.

Более того, уже в середине ноября сборная России может провести товарищеский матч на "Ростов Арене". Соперником подопечных Станислава Черчесова, скорее всего, станет сборная Боснии и Герцеговины.

Эту информацию подтвердил вице-премьер правительства РФ по спорту, президент РФС и глава оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

– У нас есть надежда, что официальный футбольный матч состоится на "Ростов Арене" в 2017 году, – отметил Мутко. – Мы довольны темпами строительства этого стадиона. Все сообщения о забастовке рабочих – в прошлом. Выплаты им производятся в полном объеме.