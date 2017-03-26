Ивелин Попов: "В сборной Болгарии нет топ-футболистов, но мы помогаем друг другу"

Полузащитник сборной Болгарии Ивелин Попов подчеркнул, что команда находится в хорошем настроении после победы над Голландией (2:0) в матче отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. При этом хавбек отметил, что команда не витает в облаках от счастья.

- Команда сейчас находится в прекрасном настроении, но мы твердо стоим на ногах. Мы понимаем свои возможности, - приводит Sportal.bg слова Попова. - Нам необходимо играть от сердца, а также прибавлять во владении мячом и меньше терять его.

Сборная Болгарии не обладает футболистами топ-уровня. Никто из нас не забивает по 30 голов за сезон, но каждый помогает своим партнерам.