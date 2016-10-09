03:49 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Иван Перишич: "Если не победим Финляндию, разгром в игре с Косово обесценится"

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Полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич подчеркнул, что он находится в хорошей форме. В пятницу его команда разгромила сборную Косова со счетом 6:0, а в следующей игре встретится с Финляндией.

– Мы играли очень хорошо, – приводит Tmw слова Перишича. – Нам удалось забить шесть голов, и нужно стараться продолжать в том же духе. Если мы не победим Финляндию, победа над Косово ничего не будет значить. Команда сохраняет концентрацию. Я нахожусь в отличной форме. Хорватия – фаворит группы? Мы не будем этого отрицать, а докажем свой статус на поле.

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