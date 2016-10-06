Иван Ордец: "Сборная Турции - агрессивная команда, Украине нужно действовать очень внимательно"

Защитник сборной Украины Иван Ордец в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 с Турцией подчрекнул, что национальной команде нужно будет действовать очень внимательно. По его словам, соперник известен умением быстро переходить от обороны к атаке.

- Сборная Турции - агрессивная команда, - приводит пресс-служба "Шахтера" слова Ордеца. - У них в составе есть опытные футболисты. Турки известны тем, что быстро переходят из обороны в атаку. Нам нужно действовать очень внимательно.

- Какую тактику на этот матч выберет Андрей Шевченко? Как нужно построить игру, чтобы добиться положительного результата?

- Независимо от тактики на этот поединок, повторюсь, мы должны быть очень внимательны и собранны. Нужно попытаться как можно больше контролировать мяч. У нас в команде есть ряд опытных футболистов. Моменты будут, в этом я уверен.

- Все прекрасно знают, какую атмосферу турецкие болельщики умеют создавать на стадионе. Наверняка трибуны будут гнать своих игроков вперед…

- Да, в Турции отличная публика. Болельщики всегда эмоционально поддерживают свою команду. Поэтому нам предстоит справиться с давлением трибун. Несколько недель назад у нас уже состоялся матч на этом стадионе. Атмосфера была отличная.