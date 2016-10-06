Иван Маевский: "Я восхищаюсь Калачевым"

Полузащитник "Анжи" и сборной Белоруссии Иван Маевский с восхищением отозвался о партнере по национальной команде Тимофее Калачеве. По словам футболиста, хавбек "Ростова" вызывает уважение своей работоспособностью.

- После матча с французами, можно сказать, вообще не требуется восстановления, - цитирует Pressball Маевского. - Ты добился положительного результата, ты на эмоциях, на позитиве. Когда у тебя хорошее моральное состояние, ты и физически быстрее приходишь в норму. Два дня – и все.

Возьмем пример Тимофея Калачева. Матч с французами был во вторник, а в пятницу он уже играл за "Ростов". Я со своей девушкой Дашей восхищаюсь Тимофеем. В 35 лет проводить три игры в неделю – это круто. Да еще и одну из них в Лиге чемпионов.