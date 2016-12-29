Итоговая стоимость стадиона в Санкт-Петербурге будет подведена после Кубка конфедераций

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подчеркнул, что итоговая стоимость стадиона "Крестовский" будет подведена после проведения Кубка конфедераций. Ранее сообщалось, что Ростехнадзор выдал заключение о соответствии арены на Крестовском острове требованиям проектной документации и технических регламентов.

Арену, которая примет матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира, начали строить в 2007 году. Ее вместимость составляет 68 тысяч зрителей.

- Очевидно, что стадион построен, - начал Полтавченко. - Спасибо строителям "Метростроя", которые подхватили многострадальный объект в трудную минуту. Теперь у нас есть время, чтобы спокойно адаптировать арену к Кубку конфедераций.

- Сколько средств потрачено на арену?

- Итоги подведем перед Кубком конфедераций, но хочу напомнить - только четыре миллиарда рублей потрачено на импортное оборудование. Все остальные закупки производились у российских производителей. 4,5 миллиарда рублей перечислены в бюджет виде НДС. (Сергей ЦИММЕРМАН)

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