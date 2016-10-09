Италия вырвала победу у Македонии, Испания возглавила группу G

Сборная Италии одержала волевую победу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Македонии - 3:2. Подопечные Джампьетро Вентуры открыли счет в поединке, но дважды пропустили в течение трех минут второго тайма. На 75-й минуте Чиро Иммобиле сравнял счет, а уже в добавленное время оформил дубль и принес команде три очка.

В заявку Македонии на матч попал экс-форвард "Крыльев Советов" Адис Яхович, а в заявку Италии - защитник "Зенита" Доменико Кришито. Оба на поле не появились.

В другом поединке группы G Испания взяла верх над Албанией и сместила ее с первой строчки.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа G

Македония - Италия - 2:3 (0:1)

Голы: Белотти, 24 (0:1). Несторовски, 57 (1:1). Хасани, 59 (2:1). Иммобиле, 75 (2:2). Иммобиле, 90+2 (2:3).

Македония: Богатинов, Ристовски, Ристевски, Мойсов, Шиков, Жута (Ибраими, 46), Спировски, Алиоски, Хасани (Трайчевски, 83), Несторовски (Петрович, 68), Пандев.

Италия: Буффон, Кандрева, Романьоли, Бонуччи, Барцальи, Де Шильо, Верратти, Бонавентура (Пароло, 64), Бернардески (Сансоне, 64), Иммобиле, Белотти (Эдер, 84).

Предупреждения: Алиоски, 40. Спировски, 53. Ибраими, 66. Пароло, 70. Петрович, 90+6.

Судья: Маккели (Голландия).

Албания - Испания - 0:2 (0:0)

Голы: Диегу Коста, 55 (0:1). Нолито, 63 (0:2).

Албания: Бериша, Хюсай, Джимсити, Маврай, Аголли, Лила, Джака (Хика, 75), Мемушай (Баша, 68), Роши, Балай, Леньяни (Алийи, 46).

Испания: Де Хеа, Серхио Рамос (Мартинес, 80), Пике, Монреаль, Коке, Бускетс, Тиагу Алькантара, Иньеста (Иско, 78), Витоло (Нолито, 60), Диегу Коста, Сильва.

Предупреждения: Тиагу Алькантара, 25. Аголли, 45+1. Маврай, 70.

Судья: Нейхейс (Голландия).