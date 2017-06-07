Италия разгромила Уругвай в товарищеском матче со счетом 3:0. Гол в свои ворота уже на 7-й минуте встречи забил Хосе Хименес. На 82-й минуте отличился Эдер, а на 92-й гол с пенальти забил Даниеле де Росси.

Италия 11 июня в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 сыграет с Лихтенштейном. Уругвай также в рамках отбора на ЧМ 31 августа дома примет Аргентину.

Товарищеский матч

Италия - Уругвай - 3:0 (1:0)

Голы: Хименес, 7 - в свои ворота (1:0). Эдер, 82 (2:0). Де Росси, 90+2 - с пенальти (3:0).

Италия: Доннарумма, Дармиан, Бонуччи, Барцальи (Кьеллини, 78), Спинаццола, Де Росси, Маркизио (Монтоливо, 18), Кандрева (Бернардески, 58), Иммобиле (Габбьядини, 82), Белотти (Эдер, 46), Инсинье (Эль-Шаарави, 64).

Уругвай: Муслера, Макси Перейра (Корухо, 82), Хименес, Коатес, Касерес, Санчес (Стуани, 46), Весино, Нандес, Гонсалес, Ролан (А.Сильва, 73), Уррета.

Предупреждения: Маркизио, 4. Иммобиле, 39. Нандес, 61.

Судья: Тюрпен (Франция).

7 июня. Ницца. Стадион Allianz Riviera.