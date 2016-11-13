00:39 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Италия разгромила Лихтенштейн в отборе ЧМ-2018, Белотти оформил дубль

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Италия в матче отборочного турнира чемпионата мира в гостях разгромила Лихтенштейн со счетом 4:0. Дубль оформил Андреа Белотти, еще по голу забили Чиро Иммобиле и Антонио КандреваПодопечные Джампьеро Вентуры занимают второе место в группе G, отставая от лидирующей Испании лишь по второстепенным показателям. 

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа G 

Лихтенштейн - Италия - 0:4 (0:4)

Голы: Белотти, 11 (0:1). Иммобиле, 12 (0:2). Кандрева, 32 (0:3). Белотти, 44 (0:4). 

Лихтенштейн: Йеле, Рехштайнер, Кауфманн, Польверино, Эри, Кристен, Визер, Марс.Бюхель, Март.Бюхель, Бургмайер, Саланович.

Италия: Буффон, Дзаппакоста, Бонуччи, Романьоли, Де Шильо, Кандрева (Эдер, 74), Де Росси, Верратти, Бонавентура (Инсинье, 67), Иммобиле (Дзадза, 81), Белотти.

Предупреждения: Эри, 63. Кауфманн, 76. Йеле, 83. 

Судья: БЕБЕК (Хорватия).

12 ноября. Вадуц. Стадион "Rheinpark".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/

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