Италия опробует схему 4-2-4 в матчах с Уругваем и Лихтенштейном

Главный тренер сборной Италии Джампьетро Вентура сообщил, что планирует опробовать схему 4-2-4 в играх с Уругваем и Лихтенштейном. Товарищеский матч с уругвайцами состоится 7 июня в Ницце, а поединок отборочного турнира ЧМ-2018 против Лихтенштейна пройдет в Удине 11 июня.

- Это отличная возможность проверить новые технические и тактические варианты, потому что до этого у нас был шанс опробовать схему 4-2-4 в играх с Лихтенштейном и Сан-Марино, - цитирует Football Italia Вентуру. - У нас редко возникает такой шанс, и мы должны максимально его использовать. Кроме того, победив Уругвай, мы сможем подняться в рейтинге ФИФА. Это может оказаться важным моментом для жеребьевки, если мы попадем в плей-офф за выход на чемпионат мира.

Также мы проводим серию тестов, чтобы оценить форму игроков в конце сезона. Мы сравним и оценим их, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира следующим летом.