23:37 28 марта | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Источник: Марадона настоял на дисквалификации Месси

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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона настоял на дисквалификации своего соотечественника Лионеля Месси, утверждает журналист Гонса Ступенего. Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал капитана сборной Аргентины на четыре матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 за оскорбления в адрес помощника главного арбитра встречи с Чили.

"Я разговаривал с представителем Аргентины в ФИФА, и он подтвердил, что Марадона настоял на дисквалификации Месси", - написал Ступенего в своем "Твиттере".

Отметим, что вчера появилась информация, что Марадона подал в отставку с поста посла ФИФА в знак протеста против назначения телеведущего Марсело Тинелли менеджером аргентинских сборных. 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Don

Новоуепинни, этот чокнутый один из величайших игроков в истории футбола, если не самый величайший, а ты просто новоеб)))

02:05

Новоуепинни

этот чокнутый опять небось кокса перенюхал ))

01:31

ЧК

Он сказал, что это был глас Бога.

00:56

ЧК

Он сказал что это был глас Бога.

00:54

resifi

Марадона как был гнилым человеком,так и остался!

00:22

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Материалы других СМИ