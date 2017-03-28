Источник: Марадона настоял на дисквалификации Месси

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона настоял на дисквалификации своего соотечественника Лионеля Месси, утверждает журналист Гонса Ступенего. Дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал капитана сборной Аргентины на четыре матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 за оскорбления в адрес помощника главного арбитра встречи с Чили.
"Я разговаривал с представителем Аргентины в ФИФА, и он подтвердил, что Марадона настоял на дисквалификации Месси", - написал Ступенего в своем "Твиттере".
Отметим, что вчера появилась информация, что Марадона подал в отставку с поста посла ФИФА в знак протеста против назначения телеведущего Марсело Тинелли менеджером аргентинских сборных.
Don
Новоуепинни, этот чокнутый один из величайших игроков в истории футбола, если не самый величайший, а ты просто новоеб)))
02:05
Новоуепинни
этот чокнутый опять небось кокса перенюхал ))
01:31
ЧК
Он сказал, что это был глас Бога.
00:56
ЧК
Он сказал что это был глас Бога.
00:54
resifi
Марадона как был гнилым человеком,так и остался!
00:22