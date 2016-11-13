Испания разгромила Македонию, Израиль с Натхо крупно победил Албанию в отборе ЧМ-2018

Испания в матче отборочного турнира чемпионата мира разгромила Македонию со счетом 4:0. Голы забили Витоло, Начо Монреаль и Ариц Адурис. Еще один мяч в собственный ворота забил Дарко Велковски. Команда лидирует в группе G с 10 очками в активе.

В другом матче этой группы Израиль в гостях также с крупным счетом победил Албанию - 3:0. Все 90 минут на поле у израильтян провел полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо. У хозяев в стартовом составе вышли игроки "Терека" Одисе Роши и Беким Балай.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа G

Испания - Македония - 4:0 (1:0)

Голы: Велкоски, 34 - в свои ворота (1:0). Витоло, 63 (2:0). Монреаль, 84 (3:0). Адурис, 85 (4:0).

Испания: де Хеа, Карвахаль, Бартра, Начо, Монреаль, Витоло (Кальехон, 87), Бускетс, Коке (Иско, 71), Тиагу Алькантара, Сильва, Мората (Адурис, 60).

Македония: Димитриевски, Ристевски, Мойсов, Велкоски, Ристовски, Хасани (Джорджев, 87), Барди, Спировски (Жута, 60), Алиоски, Несторовски (Ибраими, 82), Пандев.

Предупреждение: Алиоски, 90+2.

Судья: Шергенхофер (Австрия).

12 ноября. Гранада. Стадион Nuevo Los Carmenes.

Трансляция матча Испания - Македония

Албания - Израиль - 0:3 (0:1)

Голы: Захави, 18 - с пенальти (0:1). Эйнбиндер, 66 (0:2). Атар, 84 (0:3).

Нереализованный пенальти: Захави (Израиль), 58 (вратарь)

Албания: Бериша, Маврай, Аголли, Хюсай (Чани, 79), Джимсити, Роши, Мемушай, Джака (Манай, 82), Кукели, Лулаку (Ходжа, 57), Балай.

Израиль: Гореш, Гершон, Цедек, Тиби, Даса, Натхо, Захави, Коэн, Эйнбиндер (Хемед, 70), Саар (Бузагло, 64), Бен-Хаим (Атар, 75).

Предупреждения: Лулаку, 31. Гореш, 40. Джака, 49. Саар, 61. Бузагло, 80.

Удаления: Джимсити (Албания), 17. Бериша (Албания), 55.