Испания разгромила Лихтенштейн, Израиль уступил Италии

В матче группового турнира чемпионата мира-2018 сборная Испании разгромила Лихтенштейн - 8:0. Дублем в составе "Красной фурии" отметился нападающий Дигеу Коста, полузащитник Давид Сильва, а также форвард Альваро Мората.

В другой встрече израильтяне уступили Италии (1:3). Подопечные Джампьеро Вентуры доигрывали матч вдесятером после удаления защитника Джорджо Кьеллини на 55-й минуте. Он не сможет принять участие в игре с Испанией, которая состоится 6 октября. Напомним, главным арбитром данной встречи являлся россиянин Сергей Карасев.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир.

Группа G

Испания - Лихтенштейн - 8:0 (1:0)

Голы: Диегу Коста, 10 (1:0). Серхи Роберто, 55 (2:0). Сильва, 59 (3:0). Витоло, 60 (4:0). Диегу Коста, 66 (5:0). Мората, 82 (6:0). Мората, 83 (7:0). Сильва, 90 (8:0).

Испания: Де Хеа, Серхио Рамос, Пике, Жорди Альба, Серхи Роберто, Сильва, Бускетс, Тиагу Алькантара (Нолито, 46), Коке, Диегу Коста (Мората, 68), Витоло (Асенсио, 79).

Лихтенштейн: Йеле, Бургмайер, Рехштайнер (Сейхан Йилдиз, 71), Кауфманн, Геппель, Март.Бюхель (Губзер, 83), Польверино, Хаслер, Визер, Марс.Бюхель, Саланович (Вольфингер, 77).

Предупреждения: Кауфманн, 12. Польверино, 26. Хаслер, 52. Сейхан Йилдиз, 76.

Судья: ЭВАНС (Уэльс).

5 сентября. Леон. Стадион "Reino de Leon".

Израиль - Италия - 1:3 (1:2)

Голы: Пелле, 14 (0:1). Кандрева, 31 - с пенальти (0:2). Бен-Хаим, 35 (1:2). Иммобиле, 83 (1:3).

Израиль: Гореш, Цедек, Тиби (Гершон, 50), Давидзаде, Биттон (Ацили, 57), Захави, Каяль, Йеини, Битон, Хемед, Бен-Хаим (Кехат, 62).

Италия: Буффон, Кьеллини, Барцальи, Антонелли, Бонуччи, Кандрева (Флоренци, 67), Бонавентура (Огбонна, 63), Пароло, Верратти, Пелле, Эдер (Иммобиле, 70).

Предупреждение: Кьеллини, 28.

Удаление: Кьеллини (Италия), 55.

Судья: КАРАСЕВ (Москва).

5 сентября. Хайфа. Стадион "Sammy Ofer".