Испания обыграла Македонию, Италия победила Лихтенштейн

Сборная Испании благодаря голам Давида Сильвы и Диегу Косты обыграла Македонию (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018. В другой встрече Италия крупно победила Лихтенштейн (4:0). Голами в этой встрече отметились Лоренцо Инсинье, Андреа Белотти, Эдер, Федерико Бернардески и Маноло Габбьядини.

В другой встрече Албания крупно обыграла команду Израиля со счетом 3:0, дубль на счету Армандо Садику, один мяч забил Ледиан Мемушай. Благодаря этой победе албанцы поднялись на третье место в группе G, набрав 9 очков, и сравнялись с Израилем. Испания и Италия лидируют в таблице, имея по 16 очков.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа G

Македония – Испания – 1:2 (0:2)

Голы: Сильва, 15 (0:1). Диегу Коста, 27 (0:2). Ристовски, 66 (1:2).

Македония: Димитриевски, Тошевски (Трайковски, 74), Шиков, Мойсов (Тричковски, 85), Ристевски, Ристовски, Степанович (Элмас, 46), Спировски, Алиоски, Несторовски, Пандев.

Испания: де Хеа, Карвахаль, Серхио Рамос, Пике, Жорди Альба, Бускетс, Иньеста (Сауль, 90+2), Сильва (Педро, 69), Иско, Диегу Коста, Тиагу Алькантара (Коке, 74).

Предупреждения: Пандев, 35. Мойсов, 65. Сильва, 67. Жорди Альба, 72. Элмас, 78. Шиков, 87. Ристевски, 90+4.

Судья: Гиль (Польша).

11 июня. Скопье. Стадион National Arena Filip II.

Италия – Лихтенштейн – 5:0 (1:0)

Голы: Инсинье, 35 (1:0). Белотти, 52 (2:0). Эдер, 74 (3:0). Бернардески, 83 (4:0). Габбьядини, 90+1 (5:0).

Италия: Буффон, Дармиан, Барцальи, Кьеллини, Спинаццола, Кандрева (Бернардески, 60), Пеллегрини, Де Росси, Инсинье, Белотти (Габбьядини, 75), Иммобиле (Эдер, 67).

Лихтенштейн: Йеле, Рехштайнер, Малин, Губзер, Геппель, Саланович (Брендле, 59), Польверино (Кинтанс, 87), Хаслер, Март. Бюхель, Бургмайер (С.Вольфингер, 68), Фрик.

Предупреждение: Польверино, 44.

Судья: Клэнси (Шотландия).

11 июня. Удине. Стадион Dacia Arena.

Израиль – Албания – 0:3 (0:2)

Голы: Садику, 22 (0:1). Садику, 44 (0:2). Мемушай, 71 (0:3).

Израиль: Гореш, Тавата, Цедек, Тиби, Даса, Рафаэлов (Веред, 57), Натхо, Голаса (Шехтер, 53), Захави, Коэн, Саар (Бенаюн, 67).

Албания: Стракоша, Маврай, Хюсай, Алийи, Джимсити, Хика, Роши (Лила, 53), Мемушай, Абраши, Кукели (Весели, 82), Садику (Чикалеши, 70).

Предупреждение: Лила, 57.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

11 июня. Хайфа. Стадион Sammy Ofer.