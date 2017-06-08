Испания и Колумбия победителя не выявили

Сборная Испании сыграла вничью с командой Колумбии в домашнем товарищеском матче. Счет встречи - 2:2. В составе хозяев голами отметились Давид Сильва и Альваро Мората, у гостей - Эдвин Кардона и Радамель Фалькао.

11 июня испанцы сыграют с Македонией в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018. Колумбийцы проведут еще один товарищеский матч 13 июня - их соперником будет Камерун.

Товарищеский матч

Испания - Колумбия - 2:2 (1:1)

Голы: Сильва, 22 (1:0). Кардона, 39 (1:1). Фалькао, 55 (1:2). Мората, 87 (2:2).

Испания: Пепе Рейна, Аспиликуэта, Пике (Деулофеу, 56), Начо, Жорди Альба (Монреаль, 46), Коке, Ильярраменди, Иньеста (Асенсио, 46), Сильва (Сауль, 46), Аспас (Мората, 56), Педро (Витоло, 76).

Колумбия: Оспина, Сапата, Ариас, Д.Санчес (Мурильо, 46), Армеро, Куадрадо (Искиэрдо, 88), Агилар (Торрес, 67), К.Санчес, Родригес (Муриэль, 80), Кардона (Морено, 67), Фалькао (Бакка, 77).

Предупреждения: Жорди Альба, 31. Куадрадо, 31. Сильва, 36. Д.Санчес, 45. Армеро, 71. Ильярраменди, 90+3.

Судья: Винчич (Словения).

7 июня. Мурсия. Стадион Nueva Condomina.

Трансляция матча Испания - Колумбия