Исландия вырвала победу у Хорватии, Турция разгромила Косово

Сборная Исландии на 90-й минуте вырвала победу у Хорватии в матче группового турнира квалификации чемпионата мира-2018 – 1:0. Победный гол на счету Магнуссона.

В другом матче группы I сборная Турции разгромила Косово со счетом 4:1.

В турнирной таблице лидируют хорваты и исландцы, которые набрали по 13 очков. Следом идут Турция и Украина (по 11 баллов).

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа I

Исландия – Хорватия – 1:0 (0:0)

Гол: Магнуссон, 90 (1:0).

Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Р.Сигурдссон (Ингасон, 90+1), Магнуссон, Халльфредссон, Бьяднасон (Гисласон, 81), Ауднасон, Гюннарссон, Г.Сигурдссон, Гвюдмундссон, Финнбогасон (Сигурдарсон, 77).

Хорватия: Л.Калинич, Ловрен, Вида, Пиварич, Едвай, Модрич, Бадель, Перишич, Ковачич, Манджукич (Сантини, 88), Н.Калинич (Брозович, 63).

Судья: Ундиано Мальенко (Испания).

11 июня. Рейкьявик. Стадион Laugardalsvollur.

Косово – Турция – 1:4 (1:2)

Голы: Волкан Шен, 7 (0:1). Ррахмани, 22 (1:1). Дженгиз Ундер, 31 (1:2). Бурак Йылмаз, 61 (1:3). Озан, 82 (1:4).

Косово: Уйкани (Нуркович, 52), Алити, Ррахмани, Пниши, Войвода, Алуши, В.Бериша, Зенели (Б.Бериша, 53), Криэциу, Нухиу, Авдияй (Рашица, 74).

Турция: Волкан Бабаджан, Гекхан Генюл, Хасан Али (Исмаил, 85), Чаглар Сеюнджю, Мехмет Топал, Сельчук Инан, Волкан Шен (Эмре Мор, 80), Озан, Огузхан (Юсуф Язиджи, 74), Дженгиз Ундер, Бурак Йылмаз.

Предупреждения: Бурак Йылмаз, 42. Б.Бериша, 66. Алуши, 90.

Удаление: Б.Бериша (Косово), 84.

Судья: Зелинка (Чехия).

11 июня. Шкодер. Стадион Loro Borici.