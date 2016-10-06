Исландия вырвала победу у Финляндии, Хорватия разгромила Косово

Сборная Хорватии возглавила группы I отборочного турнира чемпионата мира-2018, разгромив на выезде команду Косово со счетом 6:0. На втором месте идет Исландия, которая вырвала победу у Финляндии (3:2), проигрывая на 90-й минуте встречи в один мяч.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа I

Косово - Хорватия - 0:6 (0:3)

Голы: Манджукич, 6 (0:1). Манджукич, 24 (0:2). Манджукич, 35 (0:3). Митрович, 68 (0:4). Перишич, 83 (0:5). Калинич, 90+2 (0:6).

Косово: Уйкани, Пниши, Пакярада, Пепа, Пердедай, В.Бериша, Целина (Буньяку, 68), Криэциу, Зенели (Шаля, 77), Б.Бериша (Халими, 58), Рашица.

Хорватия: Субашич, Чорлука (Митрович, 46), Вида, Врсалько, Пиварич, Бадель, Перишич, Ковачич, Брозович, Манджукич (Калинич, 59), Крамарич (Рог, 71).

Предупреждение: Б.Бериша, 18.

Судья: Фернандес Борбалан (Испания).

Исландия - Финляндия - 3:2 (1:2)

Голы: Пукки, 21 (0:1). Ауднасон, 37 (1:1). Лод, 39 (1:2). Финнбогасон, 90+1 (2:2). Р.Сигурдссон, 90+6 (3:2).

Нереализованный пенальти: Г.Сигурдссон (И), 51 (мимо).

Исландия: Кристинссон, Сайварссон (Т.Бьяднасон, 89), Р.Сигурдссон, Скуласон, Б.Бьяднасон, Ауднасон, Гюннарссон, Г.Сигурдссон, Гвюдмундссон, Финнбогасон, Сигурдарсон (Кьяртанссон, 75).

Финляндия: Градецки, Мойсандер, Аркивуо, Араюри, Вяйсянен, Хальсти, Хетемай, Хямяляйнен (Маркканен, 56. Райтала, 85), Ринг (Шюллер, 90+4), Лод, Пукки.

Предупреждения: Вяйсянен, 53. Хальсти, 66. Араюри, 85. Ауднасон, 85. Гюннарссон, 85. Хетемай, 90+6. Мойсандер, 90+6.

Судья: Муэн (Норвегия).