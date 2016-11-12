Исландия проиграла Хорватии в отборе чемпионата мира, Турция победила Косово

В матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Хорватии на своем поле одолела Исландию – 1:0. Дубль оформил полузащитник "Интера" Марсело Брозович. Защитник "Локомотива" Ведран Чорлука провел на поле все 90 минут в составе хозяев. У исландцев в старте вышел экс-игрок "Краснодара" Рагнар Сигудрссон.

Отметим, что встреча прошла при пустых трибунах. Такому наказанию со стороны УЕФА хорваты подверглись из-за оскорбительных кричалок своих болельщиков в матче с Израилем весной этого года.

В другом поединке Турция дома нанесла поражение Косово (2:0). Полузащитник "Анжи" Бернард Бериша остался в запасе косоваров. Его команда до сих пор не может одержать первую победу в своей истории.

Хорватия лидирует в группе I, имея в своем активе 10 очков. Исландия идет второй, на третьем месте Украина, которой еще предстоит сегодня сыграть с Финляндией.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Европа

Группа I

Хорватия – Исландия – 2:0 (1:0)

Голы: Брозович, 15 (1:0). Брозович, 90+1 (2:0).

Хорватия: Субашич, Чорлука, Вида, Врсалько, Пиварич, Ракитич (Крамарич, 85), Бадель, Перишич, Ковачич (Модрич, 46), Брозович, Манджукич (Чоп, 90+2).

Исландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Т.Бьяднасон (Траустасон, 75), Р.Сигурдссон, Магнуссон, Б.Бьяднасон, Ауднасон, Гюннарссон, Г.Сигурдссон, Гвюдмундссон, Бедварссон (Кьяртанссон, 75).

Предупреждения: Т.Бьяднасон, 19. Бадель, 39. Вида, 76.

Удаление: Перишич, 90+4.

Судья: Рокки (Италия).

12 ноября. Загреб. Стадион "Максимир".

Турция – Косово – 2:0 (0:0)

Голы: Бурак Йылмаз, 51 (1:0). Волкан Шен, 55 (2:0).

Турция: Волкан Бабаджан, Гекхан Генюл, Калдырым, Ахмет, Арда Туран, Мехмет Топал, Сельчук Инан, Волкан Шен (Дженгиз Ундер, 76), Огузхан (Юнус Малли, 46), Хакан Чалханоглу, Бурак Йылмаз (Дженк, 87).

Косово: Уйкани, Ррахмани, Пниши, Пердедай, Алуши, Бериша, Шала, Кололли, Зенели, Рашица, Мурики.

Предупреждения: Ррахмани, 21. Алуши, 37. Бурак Йылмаз, 44.

Судья: Богнар (Венгрия).

12 ноября. Анталья. Стадион Antalya Arena.