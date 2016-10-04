22:18 4 октября | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Иско: "Мы все любим надевать футболку сборной"

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Полузащитник "Реала" Иско выразил радость в связи с приглашением в сборную Испании на ближайшие матчи. Болельщики были удивлены вызовом в сборную хавбека, который имеет минимальную игровую практику в своем клубе.

– Мы все любим надевать футболку сборной, – цитирует Marca Иско. – Я очень рад возможности защищать цвета команды, за что и благодарю главного тренера Хулена Лопетеги. Для меня это много значит, наставник знаком с моими способностями еще по совместной работе в молодежной сборной. Его доверие вдохновляет меня.

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