Иско: "Мы все любим надевать футболку сборной"

Полузащитник "Реала" Иско выразил радость в связи с приглашением в сборную Испании на ближайшие матчи. Болельщики были удивлены вызовом в сборную хавбека, который имеет минимальную игровую практику в своем клубе.

– Мы все любим надевать футболку сборной, – цитирует Marca Иско. – Я очень рад возможности защищать цвета команды, за что и благодарю главного тренера Хулена Лопетеги. Для меня это много значит, наставник знаком с моими способностями еще по совместной работе в молодежной сборной. Его доверие вдохновляет меня.