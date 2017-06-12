Иско: "Матч против Италии будет самым важным в группе"

Полузащитник сборной Испании Иско после победы над Македонией (2:1) в отборочном матче чемпионата мира подвел итоги встречи и поделился ожиданиями от следующей игры с Италией. Она пройдет 2 сентября на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

– Очень рад, так как тренер мне доверяет, – цитирует иско Marca. – Каждый игрок сборной может быть лидером. Мы довольны результатом. Именно для победы мы ехали в Македонию.

Я завершил сезон очень хорошо, он был очень длинный. Теперь нужно отдохнуть.

Думаю, матч против Италии будет самым важным в группе. Однако мы играем дома. Надеюсь, что "Сантьяго Бернабеу" поможет нам победить.