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Иск бывшего генподрядчика строительства стадиона в Петербурге рассмотрят 17 ноября

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 17 ноября начнет рассмотрение иска бывшего генерального подрядчика строительства стадиона в Петербурге компании "Трансстрой", информирует портал "Электронное правосудие". Суть иска - признать недействительным односторонний отказ заказчика в лице города от соответствующего госконтракта.

Арбитраж Петербурга в октябре также начнет рассмотрение трех исков комитета по строительству Санкт-Петербурга к бывшим подрядчикам о признании контрактов расторгнутыми.

Напомним, в июле стало известно о расторжении соответствующих контрактов с "Трансстрой-СПб" и инжиниринговой корпорацией "Трансстрой" на строительство стадиона. Комитет по строительству Петербурга выбрал "Метрострой" в качестве нового подрядчика.

 

 

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