Иран с Азмуном победил Катар в отборе ЧМ-2018, забив дважды на 11-й добавленной минуте

Сборная Ирана дома обыграла Катар (2:0) в матче азиатского отборочного турнира чемпионата мира-2018. Примечательно, что оба гола хозяева забили уже в добавленное время – отличились Реза Гушанеджхад и Алиреза Джаханбакш. Нападающий "Ростова" Сердар Азмун вышел в стартовом составе иранцев и был заменен на 84-й минуте. Весь матч провел на поле его одноклубник Саид Эззатоллахи, а защитник "Терека" Милад Мохаммади остался в запасе.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Азия
3-й этап
Групповой турнир
Группа А
1-й тур
Иран – Катар – 2:0 (0:0)
Голы: Гушанеджхад, 90+4 (1:0). Джаханбакш, 90+11 (2:0).
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/asia/
баламошка
Не дважды забили на 11-й добавленной минуте, а один раз!
21:49
Jonson 2
90+11 - что это у них))) в какой выд спорта они играли ?)))))) ирфутбол )))
21:46