21:35 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Иран с Азмуном победил Катар в отборе ЧМ-2018, забив дважды на 11-й добавленной минуте

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Сборная Ирана дома обыграла Катар (2:0) в матче азиатского отборочного турнира чемпионата мира-2018. Примечательно, что оба гола хозяева забили уже в добавленное время – отличились Реза Гушанеджхад и Алиреза Джаханбакш. Нападающий "Ростова" Сердар Азмун вышел в стартовом составе иранцев и был заменен на 84-й минуте. Весь матч провел на поле его одноклубник Саид Эззатоллахи, а защитник "Терека" Милад Мохаммади остался в запасе.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Азия

3-й этап

Групповой турнир

Группа А

1-й тур

Иран – Катар – 2:0 (0:0)

Голы: Гушанеджхад, 90+4 (1:0). Джаханбакш, 90+11 (2:0).

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/asia/

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Не дважды забили на 11-й добавленной минуте, а один раз!

21:49

Jonson 2

90+11 - что это у них))) в какой выд спорта они играли ?)))))) ирфутбол )))

21:46

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