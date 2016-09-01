Иран с Азмуном победил Катар в отборе ЧМ-2018, забив дважды на 11-й добавленной минуте

Сборная Ирана дома обыграла Катар (2:0) в матче азиатского отборочного турнира чемпионата мира-2018. Примечательно, что оба гола хозяева забили уже в добавленное время – отличились Реза Гушанеджхад и Алиреза Джаханбакш. Нападающий "Ростова" Сердар Азмун вышел в стартовом составе иранцев и был заменен на 84-й минуте. Весь матч провел на поле его одноклубник Саид Эззатоллахи, а защитник "Терека" Милад Мохаммади остался в запасе.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Азия

3-й этап

Групповой турнир

Группа А

1-й тур

Иран – Катар – 2:0 (0:0)

Голы: Гушанеджхад, 90+4 (1:0). Джаханбакш, 90+11 (2:0).