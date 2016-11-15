Иран без Азмуна не смог забить Сирии

В матче азиатского отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Ирана на выезде сыграла вничью с Сирией – 0:0. На 78-й минуте у гостей был заменен полузащитник "Ростова" Саид Эззатоллахи. Его одноклубник Сердар Азмун эту встречу пропускал. Защитник "Терека" Милад Мохаммади провел на поле 90 минут.

Отметим, что этот поединок проходил в Малайзии из-за военных действий на территории Сирии. Несмотря на осечку, Иран единолично лидирует в группе А, на одно очко опережая Южную Корею. Сирия идет четвертой, на четыре очка отставая от занимающего третью позицию Узбекистана.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Азия

3-й раунд

Группа А

Сирия – Иран – 0:0