Иран без Азмуна не смог забить Сирии

В матче азиатского отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Ирана на выезде сыграла вничью с Сирией – 0:0. На 78-й минуте у гостей был заменен полузащитник "Ростова" Саид Эззатоллахи. Его одноклубник Сердар Азмун эту встречу пропускал. Защитник "Терека" Милад Мохаммади провел на поле 90 минут.
Отметим, что этот поединок проходил в Малайзии из-за военных действий на территории Сирии. Несмотря на осечку, Иран единолично лидирует в группе А, на одно очко опережая Южную Корею. Сирия идет четвертой, на четыре очка отставая от занимающего третью позицию Узбекистана.
Чемпионат мира-2018
Отборочный турнир
Азия
3-й раунд
Группа А
Сирия – Иран – 0:0
Сирия притормозила Иран в квалификации #ЧМ2018 - 0:0. Матч в Малайзии, как видите, прошел в непростых условиях https://t.co/ZWJwqSSCEn pic.twitter.com/au0khyeFGv– Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 15 Samhain 2016
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/asia/