17:44 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Иран без Азмуна не смог забить Сирии

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В матче азиатского отборочного турнира чемпионата мира-2018 сборная Ирана на выезде сыграла вничью с Сирией – 0:0. На 78-й минуте у гостей был заменен полузащитник "Ростова" Саид Эззатоллахи. Его одноклубник Сердар Азмун эту встречу пропускал. Защитник "Терека" Милад Мохаммади провел на поле 90 минут.

Отметим, что этот поединок проходил в Малайзии из-за военных действий на территории Сирии. Несмотря на осечку, Иран единолично лидирует в группе А, на одно очко опережая Южную Корею. Сирия идет четвертой, на четыре очка отставая от занимающего третью позицию Узбекистана.

Чемпионат мира-2018

Отборочный турнир

Азия

3-й раунд

Группа А

Сирия – Иран – 0:0

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/world/tables/2018/qualify/asia/

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Материалы REN-TV

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