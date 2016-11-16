"Инжтрасстрой" - про Оганесяна: "Табло в Петербурге стоит дороже 50 миллионов рублей"

Стоимость табло на строящемся в Санкт-Петербурге стадионе превышает 50 миллионов рублей. Об этом сообщил генеральный директор "Инжтрасстрой-СПб", бывшего генерального подрядчика строительства арены, Виталий Лазуткин.

Сегодня стало известно о задержании бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна в рамках уголовного дела о строительстве стадиона на Крестовском острове. Следователи установили факт хищения в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком ЗАО "ИК "Трансстрой" с АО "ТДМ" договора по поставке видеотабло для стадиона.

- Табло на самом деле стоит намного дороже, - цитирует ТАСС Лазуткин. - Мы заключили с ТДМ договор по табло, но в какой-то момент поняли, что подрядчик не справляется со взятыми на себя обязательствами.





