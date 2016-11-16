14:56 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

"Инжтрасстрой" - про Оганесяна: "Табло в Петербурге стоит дороже 50 миллионов рублей"

0
0
0
1

Стоимость табло на строящемся в Санкт-Петербурге стадионе превышает 50 миллионов рублей. Об этом сообщил генеральный директор "Инжтрасстрой-СПб", бывшего генерального подрядчика строительства арены, Виталий Лазуткин.

Сегодня стало известно о задержании бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна в рамках уголовного дела о строительстве стадиона на Крестовском острове. Следователи установили факт хищения в 2014 году более 50 миллионов рублей при заключении генподрядчиком ЗАО "ИК "Трансстрой" с АО "ТДМ" договора по поставке видеотабло для стадиона.

- Табло на самом деле стоит намного дороже, - цитирует ТАСС Лазуткин. - Мы заключили с ТДМ договор по табло, но в какой-то момент поняли, что подрядчик не справляется со взятыми на себя обязательствами.



 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3788882

0
0
0
1
Материалы REN-TV

Гиви наступает из Приднестровья...

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Женщину-трансгендера отправляют в мужское СИЗО в Москве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Thomas_Boy

Стоит. Это Россия, брат.

15:13

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ