"Инжтрансстрой" и "Метрострой" готовы пойти на мировое соглашение по делу "Крестовского"

Бывший генподрядчик стадиона чемпионата мира-2018 в Санкт-Петербурге компания "Инжтрансстрой" готова подписать мировое соглашение по иску на 166,5 миллиона рублей к нынешнему подрядчику - "Метрострою", сообщает ТАСС. Ранее стало известно, что иск касается передачи светопрозрачной пленки для крыши стадиона, которая принадлежала "Инжтрансстрою". На данный момент стороны обсуждают детали соглашения. Новое заседание суда назначено на 5 апреля.

В арбитраже Петербурга рассматривается ряд исков властей города к бывшему генподрядчику корпорации "Трансстрой" и компании "Инжтрансстрой", с которыми администрация города в июле прошлого года в одностороннем порядке расторгла договор. Контракт на достройку стадиона в августе был заключен с компанией "Метрострой".

Стадион "Крестовский" примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, включая игру сборной России, встречу 1/8 финала, полуфинал и поединок за третье место. Также на нем пройдут три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017 и три матча группового турнира и четвертьфинал Euro-2020.