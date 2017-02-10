19:07 | ФУТБОЛ — Чемпионат мира — ЧМ-2018

Институт имени Пушкина открыл курс для изучения русского для волонтеров ЧМ-2018

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Оргкомитет "Россия-2018" и Институт русского языка имени Пушкина разработали онлайн-курс для иностранных кандидатов в волонтеры чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций-2017. С сегодняшнего дня на портале вуза данный курс могут пройти все желающие. 

По словам директора департамента по работе с волонтерами оргкомитета Татьяны Гомзяковой, среди кандидатов в волонтеры почти 30 процентов - иностранцы. Их насчитывается примерно 40 тысяч человек из 189 стран.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах.

Дополнительная информация

http://welcome2018.com/journal/materials/startoval-kurs-obucheniya-russkomu-yazyku-inostrannykh-kandidatov-v-volontery/

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