Институт имени Пушкина открыл курс для изучения русского для волонтеров ЧМ-2018

Оргкомитет "Россия-2018" и Институт русского языка имени Пушкина разработали онлайн-курс для иностранных кандидатов в волонтеры чемпионата мира-2018 и Кубка конфедераций-2017. С сегодняшнего дня на портале вуза данный курс могут пройти все желающие.

По словам директора департамента по работе с волонтерами оргкомитета Татьяны Гомзяковой, среди кандидатов в волонтеры почти 30 процентов - иностранцы. Их насчитывается примерно 40 тысяч человек из 189 стран.

ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля. Кубок конфедераций-2017 пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах.